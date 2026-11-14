В Кривом Роге женщина ранила сожителя ножом: ей объявили подозрение
В Кривом Роге правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая во время конфликта нанесла ножевое ранение своему сожительнице. Пострадавшего госпитализировали в больницу
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .
Инцидент произошел 25 октября в одной из квартир Долгинцевского района. После сообщения о преступлении на место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Криворожского районного управления полиции.
Правоохранители установили, что во время ссоры женщина ударила сожителя ножом в живот. Мужчина получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия следователи изъяли нож, которым, по предварительным данным, было ранено.
Женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Напомним, что в Кропивницком во время конфликта возле магазина мужчина нанес ножевые ранения двум местным жителям. Оба потерпевших получили тяжкие телесные повреждения и попали в больницу. Подозреваемый был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.