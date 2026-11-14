В Кривом Роге женщина ранила сожителя ножом: ей объявили подозрение

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая во время конфликта нанесла ножевое ранение своему сожительнице. Пострадавшего госпитализировали в больницу

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 25 октября в одной из квартир Долгинцевского района. После сообщения о преступлении на место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Криворожского районного управления полиции.

Правоохранители установили, что во время ссоры женщина ударила сожителя ножом в живот. Мужчина получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия следователи изъяли нож, которым, по предварительным данным, было ранено.

Женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Напомним, что в Кропивницком во время конфликта возле магазина мужчина нанес ножевые ранения двум местным жителям. Оба потерпевших получили тяжкие телесные повреждения и попали в больницу. Подозреваемый был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.