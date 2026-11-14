В Харьковской области российский дрон атаковал Дергачи: пострадали 7 человек

Фото: полиция Харьковской области

В Дергачах Харьковского района утром 14 ноября в результате российской атаки беспилотником пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Один человек получил ранение, еще шесть человек пережили острую реакцию на стресс

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, в результате удара ранения получил 61-летний мужчина. От госпитализации он отказался.

Еще шесть пострадавших, среди которых четверо детей, получили острую реакцию на стресс. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате попадания повреждены хозяйственные постройки, частные домовладения и автомобили.

На месте работают полицейские и представители профильных служб.

Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают вещественные доказательства и устанавливают обстоятельства атаки.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева 14 ноября было зафиксировано падение обломков российского беспилотника на двух локациях. Предварительно пострадавших нет.