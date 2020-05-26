Дело Шеремета: суд продлил арест подозреваемым еще на 2 месяца

Яне Дугарь установили залог в размере 168 тысяч гривен

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Яне Дугарь установили залог в размере 168 тысяч гривен

Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Судья, таким образом, удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест Андрея Антоненко на 2 месяца до 23 июля, а Юлии Кузьменко до 24 июля. В то же время суд отказал в выдаче на поруки Антоненко нескольким желающим.

Также Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, еще одной подозреваемой в деле Шеремета.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривен, обязал надеть электронный браслет и возложил обязанности находиться в районе, в котором размещена воинская часть, где Яна проходит военную службу", - сообщил авдокат подозреваемой Николай Ореховский.

Адвокат также подчеркнул, что защитники подготовят апелляцию на это решение и указал, что судья Виталий Писанец не принял во внимание предоставленные стороной защиты документы, а также готовность пятерых человек взять Дугарь на поруки.

Напомним, 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

А накануне, под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.