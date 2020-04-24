Муж Ирины Венедиктовой носит элитные часы с бриллиантами

Муж генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой Денис Колесник носит незадекларированные часы Hublot с бриллиантами, стоимость которых оценивают в 1,5 млн.грн

Фото: скриншот видео

Муж генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой Денис Колесник носит незадекларированные часы Hublot с бриллиантами, стоимость которых оценивают в 1,5 млн.грн

Об этом пишет портал "Олигарх", передает RegioNews.

Известно, что Денис Колесник работает заместителем начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

19 ноября 2018 года на официальном youtube-канале Нацполиции было опубликовано видео, на котором Колесник рассказывает об очередном раскрытом преступлении.

Издание пишет, что на этом видео на руке у него элитный швейцарские часы Hublot, причем не "обычные", а самой известной модели "Classic fusion tourbillion night out", которая выполнена в черном цвете.

Его особенностями является корпус из керамики, водонепроницаемость до 30 метров, сапфировое стекло и черный циферблат с 10 белыми бриллиантами. Модель выпускается ограниченной серией из 30 экземпляров, как только поступит заказ.

Цена таких часов составляет 54 280 долларов, или около 1,5 млн. грн. по курсу по состоянию на апрель 2020 года.

Будучи государственным чиновником, муж Ирины Венедиктовой должен был указать такую ​​дорогую вещь в декларациях за прошлые годы, независимо от того, он сам купил часы, или это был подарок.

В декларации за 2019 год, которая опубликованная на сайте НАПК, графа "ценное движимое имущество", где обычно указывают подобную собственность, пустая и у Дениса Колесника, и у Ирины Венедиктовой.

В декларациях за 2017 и 2018 годы тоже нет этих часов. То есть, они не задекларированы, что является преступлением по ст. 366-1 УК Украины "Декларирование недостоверной информации".

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора. Позже Владимир Зеленский внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

Во время своего выступления в Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.

16 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления "О даче согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора".

5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.