Чоловік Ірини Венедіктової носить елітний годинник з діамантами

Чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн

Фото: скріншот відео

Чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн

Про це пише портал "Олігарх", передає RegioNews.

Відомо, що Денис Колесник працює заступником начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України.

19 листопада 2018 року на офіційному youtube-каналі Нацполіції було опубліковане відео, на якому Колесник розповідає про черговий розкритий злочин.

Видання пише, що на цьому відео на руці у нього елітний швейцарський годинник Hublot, причому не "звичайний”, а найвідомішої моделі "Classic fusion tourbillion night out", яка виконана в чорному кольорі.

Його особливостями є корпус із кераміки, водонепроникність до 30 метрів, сапфірове скло і чорний циферблат із 10 білими діамантами. Модель випускається обмеженою серією із 30 екземплярів, як тільки надійде замовлення.

Ціна такого годинника становить 54 280 доларів, або близько 1,5 млн. грн. по курсу станом на квітень 2020 року.

Будучи державним чиновником, чоловік Ірини Венедіктової повинен був вказати таку дорогу річ у деклараціях за минулі роки, незалежно від того, чи це він купив сам, чи це був подарунок.

В декларації за 2019 рік, яка опублікована на сайті НАЗК, графа "цінне рухоме майно", де зазвичай вказують подібну власність, порожня і в Дениса Колесника, і в Ірини Венедіктової.

У деклараціях за 2017 і 2018 роки теж немає цього годинника. Тобто, він не задекларований, що є злочином за ст. 366-1 КК України "Декларування недостовірної інформації”.

Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Венедіктової на посаду генпрокурора. Пізніше Володимир Зеленський вніс пропозицію про призначення Ірини Венедіктової главою Офісу генпрокурора.

Верховна рада України підтримала кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.

Під час свого виступу у Раді Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи, відновити інституцію прокуроратури, зробивши її ефективною та дієвою.

16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.