Рада проголосовала за отставку Рябошапки
Об этом сообщает RegioNews.
После голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание Верховной Рады.
Напомним, 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).
Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.
Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.
В четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планировалось рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после выступления в парламенте не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал. Решение об его отставке поддержали 263 народных депутата.
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