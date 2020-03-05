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05 марта 2020, 19:50 40

Рада проголосовала за отставку Рябошапки

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05 марта 2020, 19:50 40
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В четверг, 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата
Фото: flickr
В четверг, 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата

Об этом сообщает RegioNews.

После голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание Верховной Рады.

Напомним, 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.

В четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планировалось рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после выступления в парламенте не стал отвечать на вопросы депутатов и покинул сессионный зал. Решение об его отставке поддержали 263 народных депутата.


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