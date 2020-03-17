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17 марта 2020, 09:38 9

Зеленский в Раде замолвил слово за Венедиктову

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17 марта 2020, 09:38 9
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел во вторник, 17 марта, на внеочередное заседание Верховной Рады
Фото: скрин с видео
Президент Украины Владимир Зеленский пришел во вторник, 17 марта, на внеочередное заседание Верховной Рады

Об этом сообщает RegioNews.

Выступая перед нардепами, гарант внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором можеть стать женщина", - сказал он.

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.

16 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления "О даче согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора".

5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.


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