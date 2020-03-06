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06 марта 2020, 15:09 17

Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака

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06 марта 2020, 15:09 17
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До назначения нового генерального прокурора ведомство будет возглавлять Виктор Чумак, который до этого был заместителем бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки
Фото: Facebook
До назначения нового генерального прокурора ведомство будет возглавлять Виктор Чумак, который до этого был заместителем бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в разделе "руководство" появилась биография Чумака и указано, что он исполняющий обязанности генерального прокурора Украины.

Сам Чумак в комментарии "Громадському" подтвердил эту информацию и заявил, что остается исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства.

Напомним, 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.


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