Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака

До назначения нового генерального прокурора ведомство будет возглавлять Виктор Чумак, который до этого был заместителем бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки

Фото: Facebook

До назначения нового генерального прокурора ведомство будет возглавлять Виктор Чумак, который до этого был заместителем бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки

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