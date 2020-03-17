Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела

Кандидат на должность генпрокурора Ирина Венедиктова выступила на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта

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Кандидат на должность генпрокурора Ирина Венедиктова выступила на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта

Как сообщает RegioNews, перед голосованием за свое назначение она поблагодарила президента и народных депутатов за доверие, которые одобрили ее назначение на заседании комитета.

"Я сделаю все, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно. Я обещаю не продавать дела и не сливать их", - сказала она.

Она также пообещала не возвращать "прокурорских оборотней" на должности.

"Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми, защищенными, нужными этому государству. Обещаю стоять на началах права, обещаю строить прокуратуру по международным стандартам. Мы понимаем, что это важное звено правосудия, и в нашем государстве должно происходить правосудие каждый день, оно нам необходимо, как воздух. И мы его восстановим", – сказала Венедиктова.

При этом она обозначила свои первые шаги на посту.

"Первое, это провести аудит – и дел, и кадров в прокуратуре", – уточнила Венедиктова, добавив, что "на пороге стоят" 220 прокуроров по люстрации и 420 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть судебные решения о восстановлении.

Она отметила, что необходимы законные кадровые решения для того, чтобы реформа прокуратуры продолжалась.

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора. Позже Владимир Зеленский внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

16 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления "О даче согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора".

5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.