Рада назначила Венедиктову генпрокурором

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины

Фото: пресс-служба ГБР

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины

Как передает RegioNews, "за" проголосовали 269 народных депутатов.

Отметим, за назначение Венедиктов на должность генпрокурора не голосовали фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина", тогда как "Слуга народа" отдала 224 голоса.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" отдала три голоса, депутатская группа "За будущее" - 16 голосов, а внефракционные - 13.

СПРАВКА: Ирина Валентиновна Венедиктова родилась в Харькове 21 сентября 1978 года в семье юристов.

Правовед, юрист, доктор юридических наук и профессор. Образование получила в Харьковском национальном университете внутренних дел, также прошла курс обучения в Chartered Institute of Arbitrators.

Ирина Венедиктова работала заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин на юрфаке Харьковского национального университета именю В.Н. Каразина.

Является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Венедиктова также руководит собственной научной школой. Была советником в нескольких юрфирмах.

В 2017 году Ирина Венедиктова принимала участие в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда при Верховном Суде Украины, однако не набрала нужного количества баллов.

Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора. Позже Владимир Зеленский внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

Во время своего выступления в Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.

16 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления "О даче согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора".

5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.