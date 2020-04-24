Заместителем министра финансов может стать Василий Цушко
Об этом стало известно из декларации о доходах Цушко, обнародованной на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, передает RegioNews.
Известно, что декларацию он подал 23 апреля в качестве претендента на должность заместителя главы Министерства финансов Украины.
В Декларации Цушко указал два земельных участка, квартиру в Киеве и автомобиль Infiniti FX35 2006 года выпуска.
С доходов за прошлый год он указал 8178 грн заработной платы в ООО "Украинское сырье", и 1042 грн дохода от предоставления имущества в аренду.
В декларации также указано, что Цушко является заместителем председателя Социалистической партии Александра Мороза.
Сам Цушко пока никак не прокомментировал информацию о его возможном назначении.
Справка: Василий Цушко - украинский политик, государственный деятель, чиновник. Был четыре раза народным депутатом, в 1994 и 1998 годах избирался от Крестьянской партии, в 2002 и 2006 годах от Социалистической партии. С 2005 по 2006 год возглавлял Одесскую ОГА. В 2006 - 2007 годах занимал должность министра внутренних дел Украины.
С 11 марта по 9 декабря 2010 года возглавлял министерство экономики в правительстве Николая Азарова. В декабре 2010 года возглавил Антимонопольный комитет и занимал должность его руководителя до февраля 2014 года.
В 2014 году баллотировался на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру до голосования.
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