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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 14:54 59

Заместителем министра финансов может стать Василий Цушко

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24 апреля 2020, 14:54 59
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Заместитель председателя "Социалистической партии" и чиновник времен Януковича Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов
Фото: Ольга Дегтяренко
Заместитель председателя "Социалистической партии" и чиновник времен Януковича Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов

Об этом стало известно из декларации о доходах Цушко, обнародованной на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, передает RegioNews.

Известно, что декларацию он подал 23 апреля в качестве претендента на должность заместителя главы Министерства финансов Украины.

В Декларации Цушко указал два земельных участка, квартиру в Киеве и автомобиль Infiniti FX35 2006 года выпуска.

С доходов за прошлый год он указал 8178 грн заработной платы в ООО "Украинское сырье", и 1042 грн дохода от предоставления имущества в аренду.

В декларации также указано, что Цушко является заместителем председателя Социалистической партии Александра Мороза.

Сам Цушко пока никак не прокомментировал информацию о его возможном назначении.

Справка: Василий Цушко - украинский политик, государственный деятель, чиновник. Был четыре раза народным депутатом, в 1994 и 1998 годах избирался от Крестьянской партии, в 2002 и 2006 годах от Социалистической партии. С 2005 по 2006 год возглавлял Одесскую ОГА. В 2006 - 2007 годах занимал должность министра внутренних дел Украины.

С 11 марта по 9 декабря 2010 года возглавлял министерство экономики в правительстве Николая Азарова. В декабре 2010 года возглавил Антимонопольный комитет и занимал должность его руководителя до февраля 2014 года.

В 2014 году баллотировался на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру до голосования.


Минфин коррупция Виктор Янукович Василий Цушко
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