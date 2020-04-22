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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 апреля 2020, 19:15 44

Министр общин и территорий Чернышов имеет счет в российском банке

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22 апреля 2020, 19:15 44
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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов имеет счет в российском "Альфа-банке", на котором хранит 46 284 швейцарских франков
Фото: koda.gov.ua
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов имеет счет в российском "Альфа-банке", на котором хранит 46 284 швейцарских франков

Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах, передает RegioNews.

Кроме того, согласно данным декларации, Алексей Чернышов хранит наличными 500 тысяч долларов, его жена хранит наличными 115 тысяч долларов.

Министр имеет счет в "Приватбанке", где хранит 23 663 гривен, в том же "Приватбанке" его жена имеет на счету 19 423 гривен.

Алексей Чернышов держит на счету в австрийском "Erste Bank" 52 919 евро, его жена тоже имеет счет в "Erste Bank" на 20 955 евро.

Кроме того, министр занял третьим лицам 7 миллионов 405 тысяч гривен, в частности, 3 миллиона 800 тысяч гривен компании "АМ Проперти Групп" и 3 миллиона 600 тысяч гривен кооперативу "ЖСК "Солнечный берег".

Бывший глава Киевской области задекларировал также множество другого имущества. Например, 4 элитных авто, земельный участок, жилой дом, 5 квартир и 11 дорогих часов.

Согласно данным риск-анализа от портала declarations.com.ua, декларация министра имеет целый ряд возможных коррупционных факторов и несколько красных маркеров, на которые стоит обратить особое внимание.

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Напомним, 11 марта 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации.

5 апреля сообщалось, что Министр Чернышов так и не реализовал ни один из своих строительных мега-проектов.

Также сообщалось, что люди Чернышова в КОДА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ в Киевской области, а больные коронавирусом вторую неделю ждут новые аппараты искусственной вентиляции легких.


министр декларации коррупция Алексей Чернышов
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