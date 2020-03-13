Нардеп подал в СБУ заявление о госизмене Ермака и Кучмы

Народный депут фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы

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Народный депут фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Также Вятрович обратился к НАБУ и ГБР. Он считает, что подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в которую войдут представители ОРДЛО является государственной изменой и противоречит Конституции Украины.

По его мнению, подписание этого документа создает угрозу суверенитету и способствует трактовке войны на востоке Украины как внутреннего конфликта.

Напомним, во вторник, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).