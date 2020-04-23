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23 апреля 2020, 10:47 36

Дело Шеремета: у Юлии Кузьменко проводят обыски

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23 апреля 2020, 10:47 36
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Утром в четверг у врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета и ее близких проходят обыски
Фото: facebook:freeDrKuzmenko
Утром в четверг у врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета и ее близких проходят обыски

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Массовые обыски в Кузьменко Юли и ее близких", - написал Беспалый уточнив, что они начались в 6:20 утра.

При этом, отвечая на вопросы или предложения о помощи в комментариях, он отметил, что "пока что все адекватно", и сообщил, что основанием для обысков стало постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства в отношении убийства Шеремета.

"Дело стерильная от доказательств, ищут хоть что-то", - прокомментировал Беспалый.

СПРАВКА: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ( "Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугаров.

По версии следствия, Дугаров фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугаров отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугаров настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необ'объективная. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугаров не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

Напомним, Печерский районный суд Киева на заседании 1 апреля продлил арест одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 30 мая нынешнего года.


суд обыски обыск Павел Шеремет Юлия Кузьменко
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