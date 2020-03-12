В "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной – СМИ
В "ДНР" заявили, что контактная группа в Минске договорилась о создании "площадки для двусторонних переговоров" с украинскими властями
В "ДНР" заявили, что контактная группа в Минске договорилась о создании "площадки для двусторонних переговоров" с украинскими властями
Об этом, как передает RegioNews, пишет Depo.ua со ссылкой на "СМИ” боевиков.
"Существенным продвижением стало согласование необходимости введения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", – цитирует издание "МИД ДНР".
Напомним, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
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