В "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной – СМИ

В "ДНР" заявили, что контактная группа в Минске договорилась о создании "площадки для двусторонних переговоров" с украинскими властями

Фото: pixabay.com

В "ДНР" заявили, что контактная группа в Минске договорилась о создании "площадки для двусторонних переговоров" с украинскими властями

Об этом, как передает RegioNews, пишет Depo.ua со ссылкой на "СМИ” боевиков. "Существенным продвижением стало согласование необходимости введения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", – цитирует издание "МИД ДНР". Напомним, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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