Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
Об этом сообщает издание ZN.UA, передает RegioNews.
Украину представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, российскую сторону - заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том
числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", говорится в документе.
Отмечается, что в всостав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Французской Республики (при согласии ОБСЕ, ФРГ, Французской Республики).
Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
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