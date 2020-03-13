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Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
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13 марта 2020, 13:01 6

Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО

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13 марта 2020, 13:01 6
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Во вторник, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
Фото: BelarusMID
Во вторник, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Об этом сообщает издание ZN.UA, передает RegioNews.

Украину представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, российскую сторону - заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том
числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", говорится в документе.

Отмечается, что в всостав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Французской Республики (при согласии ОБСЕ, ФРГ, Французской Республики).

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.


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