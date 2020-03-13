Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО

Во вторник, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Фото: BelarusMID

Во вторник, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Об этом сообщает издание ZN.UA, передает RegioNews. Украину представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, российскую сторону - заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. "Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том

числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", говорится в документе. Отмечается, что в всостав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Французской Республики (при согласии ОБСЕ, ФРГ, Французской Республики). Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

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