Онлайн-встреча в нормандском формате состоится на следующей неделе

Проведение видеоконференции с участием министров иностранных дел стран "нормандского формата" запланировано на следующую неделю

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Проведение видеоконференции с участием министров иностранных дел стран "нормандского формата" запланировано на следующую неделю

Об этом в ходе видеоконференции заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает RegioNews.

"Мы договорились, и очень радуемся этому, что состоится видеконференция в нормандском формате на уровне министров, она состоится на следующей неделе", - сказал Маас.

Он отметил, что о проведении встречи в режиме онлайн руководители дипломатических ведомств Германии, Франции, Украины и России договорились в телефонном режиме.

По его словам, пункты решений, которые были приняты во время декабрьского саммита нормандской четверки в Париже, еще не воплощены в жизнь. Состоялся лишь обмен пленными.

Гайко Маас подытожил, что для министров всех стран-участниц норманнского формата очень важным является выполнение договоренностей.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе произошло в четверг, 26 марта в формате видеоконференции.