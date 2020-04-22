Онлайн-встреча в нормандском формате состоится на следующей неделе
Об этом в ходе видеоконференции заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает RegioNews.
"Мы договорились, и очень радуемся этому, что состоится видеконференция в нормандском формате на уровне министров, она состоится на следующей неделе", - сказал Маас.
Он отметил, что о проведении встречи в режиме онлайн руководители дипломатических ведомств Германии, Франции, Украины и России договорились в телефонном режиме.
По его словам, пункты решений, которые были приняты во время декабрьского саммита нормандской четверки в Париже, еще не воплощены в жизнь. Состоялся лишь обмен пленными.
Гайко Маас подытожил, что для министров всех стран-участниц норманнского формата очень важным является выполнение договоренностей.
Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.
Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе произошло в четверг, 26 марта в формате видеоконференции.
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