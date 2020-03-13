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13 марта 2020, 12:28 19

Опубликован полный текст нового минского протокола - СМИ

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13 марта 2020, 12:28 19
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Полный текст протокола заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта появился в сети
Фото: ZN,UA
Полный текст протокола заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта появился в сети

Как сообщает RegioNews, соответствующий протокол заседания опубликован ZN.UA.

Среди прочего, в тексте говорится о договоренности о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Так, со ссылкой на источник в переговорной группе, издание сообщает, что согласно договоренности, Россия является гарантом-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В протоколе также указано, что решение о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 после предварительных консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, в том числе о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в тексте документа.

Критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украины, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Французской Республики и ОБСЕ самостоятельно.


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