Опубликован полный текст нового минского протокола - СМИ
Как сообщает RegioNews, соответствующий протокол заседания опубликован ZN.UA.
Среди прочего, в тексте говорится о договоренности о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Так, со ссылкой на источник в переговорной группе, издание сообщает, что согласно договоренности, Россия является гарантом-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
В протоколе также указано, что решение о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 после предварительных консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, в том числе о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в тексте документа.
Критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украины, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Французской Республики и ОБСЕ самостоятельно.
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