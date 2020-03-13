"Слуги народа" призвали Зеленского отменить договоренности о сотрудничестве с оккупантами
Об этом сообщил в Facebook народный депутат Никита Потураев, передает RegioNews.
Депутаты считают, что создание этого совета не соответствует украинскому законодательству, в котором не признается оккупационная власть в ОРДЛО.
Они убеждены, что это противоречит национальным интересам, а также "не находит поддержки украинского народа".
"В связи с этим мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставление поручения представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы способом и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам", - говорится в заявлении депутатов.
Депутаты призвали Президента обязать украинскую делегацию на переговорах с РФ сообщать парламент о состоянии переговоров.
Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Во вторник, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
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