Мэр Одессы Труханов опять "забыл" задекларировать более 15 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу САП.
Так, следствием установлено, что чиновник не указал в декларации за 2017 год имущество и доходы, принадлежавшие его жене.
"В частности, квартиру в Одессе, паркоместо, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен. Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее Труханову сообщали о подозрении в неправдивом декларировании доходов за 2015-2016 год, речь шла о имущество общей суммой более 50 миллионов гривен. Это дело сейчас слушается в НАЗК.
Кроме того, в Апелляционной палате Антикоррупционного суда рассматривается дело, в котором Труханова обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен во время покупки помещения завода "Краян" по вдвое завышенным ценам.
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