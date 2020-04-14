Мэр Одессы Труханов опять "забыл" задекларировать более 15 млн грн

Городскому голове Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в недостоверной информации в декларации за 2017 год

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Городскому голове Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в недостоверной информации в декларации за 2017 год

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу САП.

Так, следствием установлено, что чиновник не указал в декларации за 2017 год имущество и доходы, принадлежавшие его жене.

"В частности, квартиру в Одессе, паркоместо, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен. Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Труханову сообщали о подозрении в неправдивом декларировании доходов за 2015-2016 год, речь шла о имущество общей суммой более 50 миллионов гривен. Это дело сейчас слушается в НАЗК.

Кроме того, в Апелляционной палате Антикоррупционного суда рассматривается дело, в котором Труханова обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен во время покупки помещения завода "Краян" по вдвое завышенным ценам.