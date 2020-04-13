Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"

Мэр Харькова Геннадий Кернес в период эпидемии предложил горожанам провести кремлевское шествие "Бессмертный полк” прямо на балконах

Фото: Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес в период эпидемии предложил горожанам провести кремлевское шествие "Бессмертный полк” прямо на балконах

Об это она написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Кернес заявил, что готовил для горожан масштабное празднование 75-й годовщины Победы и массовое шествие "Полка Бессмертной Победы", но карантин внес свои коррективы.

"Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы - похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9-е мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы", - написал Кернес.

Городской голова призвал людей поддержать акцию пророссийского идеологического направления "Бессмертный полк".

"Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день "приближали, как могли", присоединиться к акции "Полк Бессмертной Победы" не выходя из дома. Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", - отметил он.

Стоит отметить, что "Бессмертный полк" - пропагандистская организация, созданная в России в 2012 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. В России "Бессмертный полк" остается одним из важных элементов так называемого "победобесия" - культа победы в немецко-советской войне, направленном на милитаризацию общества и, в частности, подкормка идеи "русского мира".

В то же время начиная с 2015 года, в рамках декоммунизации 9 мая в Украине официально отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Кроме того, Украина 8 мая вместе со всей Европой празднует День памяти и примирения.