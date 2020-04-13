09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 13:57 24

Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 13:57 24
Читайте також українською мовою
Мэр Харькова Геннадий Кернес в период эпидемии предложил горожанам провести кремлевское шествие "Бессмертный полк” прямо на балконах
Фото: Facebook
Мэр Харькова Геннадий Кернес в период эпидемии предложил горожанам провести кремлевское шествие "Бессмертный полк” прямо на балконах

Об это она написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Кернес заявил, что готовил для горожан масштабное празднование 75-й годовщины Победы и массовое шествие "Полка Бессмертной Победы", но карантин внес свои коррективы.

"Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы - похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9-е мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы", - написал Кернес.

Городской голова призвал людей поддержать акцию пророссийского идеологического направления "Бессмертный полк".

"Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день "приближали, как могли", присоединиться к акции "Полк Бессмертной Победы" не выходя из дома. Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", - отметил он.

Стоит отметить, что "Бессмертный полк" - пропагандистская организация, созданная в России в 2012 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. В России "Бессмертный полк" остается одним из важных элементов так называемого "победобесия" - культа победы в немецко-советской войне, направленном на милитаризацию общества и, в частности, подкормка идеи "русского мира".

В то же время начиная с 2015 года, в рамках декоммунизации 9 мая в Украине официально отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Кроме того, Украина 8 мая вместе со всей Европой празднует День памяти и примирения.


карантин Геннадий Кернес 9 мая Харьков
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
13 апреля 2020, 12:32
Прикарпатье: опубликован полный список онлайн богослужений на Пасху
13 апреля 2020, 11:45
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 апреля 2020, 11:49
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Последние Популярные
Анна Новосад
Александр Хорсуненко
Ирина Федоляк
Все блоги »
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Коронавирус в Украине и мире: неутешительное сравнение статистики
13 апреля 2020, 10:32
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »