Несмотря на запрет, в Одесской области рынки не закрылись
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Сообщается, что только 26 основных рынков Одесской области закрыты на карантин, в то время как 21 рынок продолжают торговлю. Продолжил работу и центральный одесский рынок "Привоз". В полиции сообщают, что в течение суток будет принято соответствующее решение с тем, чтобы должностные лица рынка понесли соответствующие уголовные наказания в случае наступления тяжелых последствий из-за игнорирования ими карантинных мер.
Также полиция находится в диалоге с настоятелями храмов, чтобы в ближайшие дни не допустить нарушений карантинных требований.
"По состоянию на 17 апреля закрыты 26 из 47 промтоварных, продовольственных и смешанных рынков Одесской области. Такие решения приняли комиссии по ТЭБ и ЧС местных органов власти во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Украины №10 в рамках карантинных мер против распространения COVID-19. Однако на 21-ом рынке продолжается торговля, поскольку местные власти не приняли соответствующих решений", - отметил руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех.
Кроме того, по информации полиции, 18-19 апреля на улицы Одессы и области выйдет более 2 тысяч правоохранителей. Они будут охранять церкви и патрулировать общественные места.
Всего в эти дни будет работать 2 097 правоохранителей — более 1,6 тысяч полицейских и почти 500 военнослужащих. Они будут охранять церкви и храмы во время проведения богослужений, а также патрулировать парки, улицы и другие общественные места.
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