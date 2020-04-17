Несмотря на запрет, в Одесской области рынки не закрылись

В Одесской области рынки не спешат закрываться на карантин, полиция обещает наказать нарушителей

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В Одесской области рынки не спешат закрываться на карантин, полиция обещает наказать нарушителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что только 26 основных рынков Одесской области закрыты на карантин, в то время как 21 рынок продолжают торговлю. Продолжил работу и центральный одесский рынок "Привоз". В полиции сообщают, что в течение суток будет принято соответствующее решение с тем, чтобы должностные лица рынка понесли соответствующие уголовные наказания в случае наступления тяжелых последствий из-за игнорирования ими карантинных мер.

Также полиция находится в диалоге с настоятелями храмов, чтобы в ближайшие дни не допустить нарушений карантинных требований.

"По состоянию на 17 апреля закрыты 26 из 47 промтоварных, продовольственных и смешанных рынков Одесской области. Такие решения приняли комиссии по ТЭБ и ЧС местных органов власти во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Украины №10 в рамках карантинных мер против распространения COVID-19. Однако на 21-ом рынке продолжается торговля, поскольку местные власти не приняли соответствующих решений", - отметил руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех.

Кроме того, по информации полиции, 18-19 апреля на улицы Одессы и области выйдет более 2 тысяч правоохранителей. Они будут охранять церкви и патрулировать общественные места.

Всего в эти дни будет работать 2 097 правоохранителей — более 1,6 тысяч полицейских и почти 500 военнослужащих. Они будут охранять церкви и храмы во время проведения богослужений, а также патрулировать парки, улицы и другие общественные места.