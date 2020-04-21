Первый год Зеленского: реакция соцсетей

21 апреля исполняется год, как Владимир Зеленский был избран президентом Украины. Он до сих пор остается лидером народных симпатий, однако его рейтинг и уровень доверия и поддержки довольно сильно снизился

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21 апреля исполняется год, как Владимир Зеленский был избран президентом Украины. Он до сих пор остается лидером народных симпатий, однако его рейтинг и уровень доверия и поддержки довольно сильно снизился

Во время избирательной кампании Зеленский раздавал довольно много обещаний, большинство из которых пока не было выполнено, а значительная часть была провалена.

В годовщину пребывания на посту главы государства Зеленский получает очень много критических оценок и замечаний, а в соцсетях украинцы оставляют о его деятельности довольно критические характеристики. RegioNews публикует самые интересные реакции.

Народный депутат Виктория Сюмар убеждена, что через год после победы Зеленского на президентских выборах Украина находится в наиболее слабом состоянии со времен Независимости. По ее мнению, за этот год Украина точно существенно потеряла свои внешнеполитические позиции.

"Подход "ничего об Украине без Украины" изменился на минские договоренности Ермака о переговорах с сепаратистами при посредничестве "России-миротворца", - отмечает она.

Активист и нардеп прошлого созыва Игорь Луценко довольно иронично отозвался о предвыборных обещаниях Зеленского и событиях, которые происходят сейчас.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук убеждена, что Зеленский сохраняет популярность тилькты благодаря тому, что остается человеком.

Известный украинский художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко проиллюстрировал первый год президентства Владимира Зеленского красноречивым плакатом.

В сети интернет стали появляться даже фотожабы, где сравниваются предвыборные лозунги Зеленского и его заявления в ответ на развертывание пандемии и экономического кризиса.

А кое-кто предпочитает пытаться вообще не праздновать это событие.

А так описывает наступления конца эпохи бедности депутат Ивано-Франковского городского совета Андрей Грималюк.

Украинский Журналист Сергей Щербина отмечает, что Зеленский все равно демонстрирует хорошие социологические показатели, и молниеносного падения его рейтинга не произошло. Однако он добавляет, что в ближайшее время в Зеленского начнутся настоящие проблемы.

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року виповнився рік із часу проведення знаменитих дебатів на стадіоні Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Тоді Зеленський поставив Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними.

Однак як написав у свожму блозі відомий журналіст Юрій Бутусов, більшість проблем, які озвучував Зеленський у своїх запитаннях, упродовж року його перебування на посаді не були вирішені, а деякі навіть поглибилися.