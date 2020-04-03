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03 апреля 2020, 15:24 21

В Житомирской области на самоизоляции находятся 977 человек

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03 апреля 2020, 15:24 21
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В Житомирской области в режиме самоизоляции находятся 977 человек, из них 899 вернулись в Украину из-за границы и еще 78 контактировали с больными коронавирусом
Фото: flickr
В Житомирской области в режиме самоизоляции находятся 977 человек, из них 899 вернулись в Украину из-за границы и еще 78 контактировали с больными коронавирусом

Об этом сообщила во время брифинга заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает RegioNews.

Она отметила, что соблюдение режима самоизоляции контролируют работники полиции. Они также проводят опрос соседей.

В ходе брифинга стало известно, что в области не хватает средств на лечение больных, поэтому часть лекарств пациенты должны покупать самостоятельно.

Начальник Управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сообщил, что в Бердичеве больной коронавирусом мужчина находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

"Сейчас пациент находится на искусственной вентиляции легких, сатурация достаточная за счет оборудования, температура тела несколько снизилась, но держится. Сейчас это состояние комы", - рассказал Суслик.

Больному собирают деньги на лечение. Также коронавирус обнаружили у членов его семьи.

По состоянию на 3 апреля на Житомирщине выявлено 5 случаев коронавируса COVID-1, 1 женщина умерла. Еще один человек выздоровел, его выписали из больницы.

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Напомним, в Житомире на одного пациента средней тяжести с подтвержденной коронавирусной болезнью из бюджета города тратят 700 грн в сутки, на тяжелых больных - 2200 грн.


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