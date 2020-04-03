В Житомирской области на самоизоляции находятся 977 человек
Об этом сообщила во время брифинга заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает RegioNews.
Она отметила, что соблюдение режима самоизоляции контролируют работники полиции. Они также проводят опрос соседей.
В ходе брифинга стало известно, что в области не хватает средств на лечение больных, поэтому часть лекарств пациенты должны покупать самостоятельно.
Начальник Управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сообщил, что в Бердичеве больной коронавирусом мужчина находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания.
"Сейчас пациент находится на искусственной вентиляции легких, сатурация достаточная за счет оборудования, температура тела несколько снизилась, но держится. Сейчас это состояние комы", - рассказал Суслик.
Больному собирают деньги на лечение. Также коронавирус обнаружили у членов его семьи.
По состоянию на 3 апреля на Житомирщине выявлено 5 случаев коронавируса COVID-1, 1 женщина умерла. Еще один человек выздоровел, его выписали из больницы.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, в Житомире на одного пациента средней тяжести с подтвержденной коронавирусной болезнью из бюджета города тратят 700 грн в сутки, на тяжелых больных - 2200 грн.
- 16:58 03 апреля Повесилась и-за коронавируса: Полтавщиной распространяется новый фейк
- 16:57 03 апреля Ермак возвращался из Минска частным самолетом Пинчука - "Схемы"
- 16:57 03 апреля Ивано-Франковск: у младенца умершей роженицы COVID-19 нет
- 16:35 03 апреля На Прикарпатье умершую в районной больнице женщину проверяют на COVID-19
- 16:29 03 апреля Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца
- 16:26 03 апреля В соседних странах врачи массово увольняются с работы
- 15:44 03 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств