На Винниччине сельский голова собрал митинг в разгар карантина
Об этом сообщает ГУ Нацполіції в Винницкой области, пишет RegioNews.
Сельский голова хотел помешать работе следственно-оперативной группы полиции во время расследования уголовного производства по факту его жестокого обращения с животными.
Согласно предварительной информации, злоумышленник, который имеет охотничье оружие, застрелил двух собак.
По факту нарушения карантина и собрания митинга следователи Гайсинского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). Только согласно этого нарушения ему грозит лишение свободы до 3-х лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят опрос всех участников.
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