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03 апреля 2020, 15:48 6

На Винниччине сельский голова собрал митинг в разгар карантина

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03 апреля 2020, 15:48 6
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Сельский председатель села Гранатова Гайсинского района на Винниччине 1 апреля решил проигнорировать карантин и собрал в свою поддержку митинг из 60-ти жителей села
Сельский председатель села Гранатова Гайсинского района на Винниччине 1 апреля решил проигнорировать карантин и собрал в свою поддержку митинг из 60-ти жителей села

Об этом сообщает ГУ Нацполіції в Винницкой области, пишет RegioNews.

Сельский голова хотел помешать работе следственно-оперативной группы полиции во время расследования уголовного производства по факту его жестокого обращения с животными.

Согласно предварительной информации, злоумышленник, который имеет охотничье оружие, застрелил двух собак.

По факту нарушения карантина и собрания митинга следователи Гайсинского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). Только согласно этого нарушения ему грозит лишение свободы до 3-х лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят опрос всех участников.


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