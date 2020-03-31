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Валерия Ясницкая
журналист
31 марта 2020, 11:22 35

Госпитализировали мужчину с обсервации в "Казацком", Кличко назвал место обсервации нелогичным

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31 марта 2020, 11:22 35
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У 30-летнего жителя Киевской области, который находился на обсервации в отеле "Казацкий" поднялась температура и его госпитализировали
Фото: prm.ua
У 30-летнего жителя Киевской области, который находился на обсервации в отеле "Казацкий" поднялась температура и его госпитализировали

Об этом пишет Regionews со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции Украины.

К "Казацкому" вызвали медиков, которые решили госпитализировать пассажира. В больницу пациента везли в сопровождении полиции.

Больному сделали тест на коронавирус. В случае положительного результата будет приниматься решение относительно обследования всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко назвал выбор "Казацкого" как места обсервации нелогичным. Об этом Кличко заявил во время эфира на телеканале "Украина 24".

"Обсервацией людей, прибывших авиарейсами вчера и сегодня, занималась не столица. И к нам по поводу их размещения не обращались, – сказал Виталий Кличко. – Если же будет такая необходимость, Киев подготовлен. В Чернобыльской больнице на Лесном массиве у нас есть 200 коек, где можем размещать киевлян на обсервацию. Жители города за это не будут платить".

Мэр столицы отметил, что отель "Казацкий", в который сегодня заселили людей на обсервацию, не находится в коммунальной собственности города Киева, поэтому повлиять на Министерство инфраструктуры, которое занималось обсервацией, было невозможно.

"Понимаю опасения киевлян. Отель "Казацкий", куда поселили людей на обсервацию, находится в самом центре столицы – на Майдане Независимости. В этой ситуации мы не влияли на решения государственных органов. Со своей стороны я могу оценить такие действия как нелогичные", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Автор(ы) статьи: Валерия Ясницкая

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