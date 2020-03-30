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В Киеве стремительно увеличивается количество больных коронавирусом - Кличко
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30 марта 2020, 12:32 28

В Киеве стремительно увеличивается количество больных коронавирусом - Кличко

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30 марта 2020, 12:32 28
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В столице по состоянию на 30 марта зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, в течение суток обнаружено еще 20 подтвержденных случаев
Фото: Telegram
В столице по состоянию на 30 марта зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, в течение суток обнаружено еще 20 подтвержденных случаев

Об этом во время брифинга 30 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, это 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет.

Один человек направлен ​​в больницу №4, трое - в больницу №9, все остальные лечатся дома на самоизоляции.

Из 20 новых случаев - 4 так называемых "семейных очага". Это когда заболели несколько членов семьи. Также в Киеве вылечились от вирусной инфекции 2 человека.

Кличко призвал киевлян не относиться легкомысленно к своему здоровью и здоровью окружающих и соблюдать все требования карантина.

"Подумайте наконец головой. Когда вас призывают ограничить контакты и остаться дома для собственной безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники. Устраиваете аншлаги на детских площадках, отказываетесь от обсервации, смеетесь, не верите и почему-то думаете, что пронесет. А потом никакая система охраны здоровья я не справится с тысячами людей, которые заболели", - сказал он.

Кличко также развеял один из мифов о коронавирусе, что болеют в основном пожилые люди.

"В столице два случая заболевания детей и немало больных в возрасте чуть более 30 лет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о запрете или ограничении въездов и выездов из Киева, Кличко отметил, что они не закрыты, но контролируются, движение легкового транспорта не ограничена.

Также мэр города сообщил, что на блокпостах делают термометрию, и если будет скачок вируса, будут введены более жесткие ограничения.

Также он сообщил, когда будет завершен отопительный сезон в столице.

"По нормативам, отопление отключают, когда среднесуточная температура составляет не ниже +8 градусов. В четверг температура минусовая, дальше будет потепление. Если прогноз не измениться, в конце этой недели отопительный сезон будет завершен", - сказал он.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

29 марта от коронавирусной болезни COVID-19 скончался бывший заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, он неделю боролся за жизнь.


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