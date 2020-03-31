Коронавирус в Киеве: растет число зараженных и суммы штрафов за нарушение карантина

В Киеве за последние сутки зафиксировали пять новых случаев заражения COVID-19. Таким образом по состоянию на 31 марта официально подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусом в столице

Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за последние сутки зафиксировали пять новых случаев заражения COVID-19. Таким образом по состоянию на 31 марта официально подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусом в столице

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на мэра Киева Виталия Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще 5 человек. Количество киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сегодня - 107", - сказал он.

По его словам, среди новых случаев коронавирус выявлен у 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет, и одной женщины в возрасте 55 лет - медицинский представитель.

Один из пациентов находится в Александровской больнице столицы, остальные - дома на самолечении.

Также Кличко сообщил, что на сегодня экспресс-тестами в столице протестировано почти 1900 киевлян, лабораторно обработано 813 образцов. Еще в исследовании в Киевском городском лабораторном центре Минздрава - 218 образцов.

Кроме того, в Киеве начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких", подчеркнул мер.

"Замечу, что мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом воспаление легких, потому что у многих осложнением перенесения заболеваний является именно воспаление легких", - уточнил Кличко.

Также столичная власть обустроила две базы для пребывания киевлян на обсервации, где есть все необходимое для временного проживания.

"Жители города за это не будут платить. Одна из баз - на 200 коек - в Чернобыльской больницы на Лесном массиве", - сообщил мэр Киева.

По его словам, в столице создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением киевлянами правил самоизоляции.

"Мы создали в Киеве мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактерами с больными. А также - правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19. Мониторинговый центр уже работает над сбором информации от: семейных врачей, "Киевского лабораторного центра Минздрава Украины", Государственной пограничной службы, Главного управлением Нацполиции, других служб, от жителей города. Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса ", - сказал он.

По словам Кличко, с 11 марта центр получил информацию о: 37 тыс. киевлян, которые пересекли государственную границу; о 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными; 107 подтвержденных больных, часть из которых лечится дома на самоизоляции.

"Мониторинговый центр не только собирает информацию. Но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции. И помогать тем, кто изолировался, вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Подчеркну. Мониторинг начался", - подчеркнул мэр Киева.

Также градоначальник рассказал и о штрафах за нарушение режима карантина из-за коронавируса в Киеве.

В частности, по его словам, за первое нарушение карантина будет штраф в 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. грн, за третье - уголовная ответственность.

"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей: первое нарушение - штраф 17 тыс. гривен. Второе - 34 тыс. грн. Те, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность", - заключил Кличко.

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Напомним, по состоянию на 30 марта в Киеве было зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, в течение суток обнаружено еще 20 подтвержденных случаев.

По состоянию на 31 марта в Украине по результатам исследований подтверждено 549 случаев COVID-19, 13 летальных, 8 человек уже выздоровели, из них двое детей. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию. 26 марта в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

31 марта Минздрав обновил алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.