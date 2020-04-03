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03 апреля 2020, 16:02 1

В буковинских больницах находится 101 человек: тяжелых больных – восемь, на ИВЛ - один

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03 апреля 2020, 16:02 1
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В медицинских заведениях Буковины состоянию на 3 апреля находится 101 пациент. В 48 из них подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.
Фото: Shutterstock
В медицинских заведениях Буковины состоянию на 3 апреля находится 101 пациент. В 48 из них подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

В областной детской больнице сейчас госпитализированы пять детей. В трех диагностирован COVID-19, в двух его подозревают. Все больные чувствуют себя хорошо.

В Черновицкой городской больнице №1 оказывают помощь 16 пациентам. В 6 из них – подозрение на коронавирус, двое находятся в реанимации на неінвазивній вентиляции легких. Оба больных в тяжелом состоянии, имеют 70 лет. У одного из них – коронавирус, а также сахарный диабет и гипертония. Другого госпитализировали с подозрением на COVID-19, однако он получил отрицательный результат теста и сейчас борется с пневмонией.

До областной больницы госпитализированы 39 человек, 19 из них имеют подтвержденный COVID-19. Четверо пациентов находятся в реанимации, их состояние – стабильно тяжелое. В трех из них диагностирован коронавирус, у одного – подозрение. Одна больная старшего возраста с коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких, двое – на кислородной дотации.

В Кіцманській центральной районной больнице находятся 14 пациентов, коронавирус пока диагностирован у 7 из них. Двое больных в реанимационном отделении на неінвазивній вентиляции легких. У одного из этих пациентов подтверждено COVID-19, он также страдает гипертонией и сахарным диабетом. В другой коронавирус не обнаружили, но состояние его стабильно тяжелое.

В Сторожинецкой центральной районной больнице находятся 6 человек, двое из них – с подозрением на коронавирус.

В Хотинской центральной районной больницы оказывают помощь 16 больным, у 6 из них коронавирус уже подтвердили. Тяжелых больных здесь нет.

Пациенты с подозрением на коронавирус есть у других центральных районных больницах. В частности, двое – в Сокирянской, двое – в Новоселицкой и один – в Кицманской ЦРБ.

Напомним, на Буковине уже 171 случай заболевания коронавирус, 5 человек умерло, 8 - выздоровел. В Черновцах 21 человек болеет COVID-19, а в районах области - 134 больных.

Напомним, Черновицкую область закрыли на в'въезд и выезд через массовую вспышку коронавирус.

К Пасхе на Буковине ожидают три тысячи больных COVID-19.

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