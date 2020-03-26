На Шмыгаля работают 10 помощников - Кабмин

У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля работают четыре штатных советника, два помощника и четыре советника на общественных началах

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У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля работают четыре штатных советника, два помощника и четыре советника на общественных началах

Как передает RegioNews, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в секретариате правительства.

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 19.03.2020 года штатными советниками премьер-министра Украины Шмыгаля Д.А. являются Губанов Олег Игоревич (назначен на должность 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильевич (5.03.2020), Жохова Анна Николаевна (13.03.2020), Котлярова Елена Сергеевна (17.03.2020)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее Губанов был заместителем руководителя патронатной службы патронатной службы бывшего министра аграрной политики Тараса Кутового, а позже советником Шмыгаля на должности вице-премьера.

Саламаха является советником на общественных началах депутата Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Максима Ткаченко, в 7-ом и 8-ом созывах Рады был помощником депутата Антона Киссе, а также советником Шмыгаля на предыдущей должности.

Жохова ранее работала начальником отдела по вопросам юридического обеспечения межрегиональное управление Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Котлярова была руководителем экспертной группы взаимодействия с институтами Совета Европы директората по вопросам местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Министерства развития общин и территорий Украины.

Также у Шмыгаля есть два помощника: бывший главный специалист экспертной группы по вопросам мониторинга и контроля деятельности местных госадминистраций директората территориального и местного развития секретариат правительства Лугач Ольга Александровна (назначена на должность 5.03.2020) и бывший главный специалист отдела по вопросам противоминной деятельности и экологической безопасности управление по вопросам восточных регионов Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Шикита Анна Игоревна (5.03.2020).

Советниками на общественных началах премьера работают: адвокат, управляющий партнер компании Juscutum Афян Артем Артурович (18.03.2020), руководитель общественного союза "Национальная ассоциация дорожников Украины", бывший заместителей главы правления ЧАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Сиротинский Тарас Романович (18.03.2020), а также Стефурак Сергей Алексеевич (17.03.2020) и Щепьяк Андрей Иванович (19.03.2020).

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.