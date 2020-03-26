На Шмигаля працюють 10 помічників - Кабмін
Як передає RegioNews, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в секретаріаті уряду.
"За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету міністрів, станом на 19.03.2020 року штатними радниками прем'єр-міністра України Шмигаля Д. А. є Губанов Олег Ігорович (призначений на посаду 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильович (5.03.2020), Жохова Ганна Миколаївна (13.03.2020), Котлярова Олена Сергіївна (17.03.2020)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, раніше Губанов був заступником керівника патронатної служби патронатної служби колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового, а пізніше радником Шмигаля на посаді віце-прем'єра.
Саламаха є радником на громадських засадах депутата Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Максима Ткаченка, в 7-му і 8-му скликаннях Ради був помічником депутата Антона Кіссе, а також радником Шмигаля на попередній посаді.
Жохова раніше працювала начальником відділу з питань юридичного забезпечення міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби в Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Котлярова була керівником експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи директорату з питань місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад і територій України.
Також у Шмигаля є два помічника: колишній головний фахівець експертної групи з питань моніторингу і контролю діяльності місцевих держадміністрацій директорату територіального та місцевого розвитку секретаріат уряду Лугач Ольга Олександрівна (призначена на посаду 5.03.2020) і колишній головний спеціаліст відділу з питань протимінної діяльності та екологічної безпеки управління з питань східних регіонів Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Шикита Ганна Ігорівна (5.03.2020).
Радниками на громадських засадах прем'єра працюють: адвокат, керуючий партнер компанії Juscutum Афян Артем Артурович (18.03.2020), керівник громадської спілки "Національна асоціація дорожників України", колишній заступників голови правління ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Сиротинський Тарас Романович (18.03.2020), а також Стефурак Сергій Олексійович (17.03.2020) і Щепьяк Андрій Іванович (19.03.2020).
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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