27 марта в Украине остановят пассажиропоток из-за границы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что источник коронавируса в Украине - поток граждан из-за рубежа. Потому до конца дня 27 марта в Украине разработают план и остановят любой пассажиропоток через все границы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что источник коронавируса в Украине - поток граждан из-за рубежа. Потому до конца дня 27 марта в Украине разработают план и остановят любой пассажиропоток через все границы

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