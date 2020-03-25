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25 марта 2020, 15:46 16

27 марта в Украине остановят пассажиропоток из-за границы

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25 марта 2020, 15:46 16
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что источник коронавируса в Украине - поток граждан из-за рубежа. Потому до конца дня 27 марта в Украине разработают план и остановят любой пассажиропоток через все границы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что источник коронавируса в Украине - поток граждан из-за рубежа. Потому до конца дня 27 марта в Украине разработают план и остановят любой пассажиропоток через все границы

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров, принятом 25 марта, пишет Regionews.

Также Кабмин разрешил на время карантина перевозить в общественном транспорте не 10 пассажиров, а 50% от количества мест для сидения.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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