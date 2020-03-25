Нацполиция предлагает ввести в Киеве комендантский час

Чтобы избежать мародерства, в столице нужно запретить выходить на улицу в ночное время

Фото: flickr

Чтобы избежать мародерства, в столице нужно запретить выходить на улицу в ночное время

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