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25 марта 2020, 15:52 14

Нацполиция предлагает ввести в Киеве комендантский час

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25 марта 2020, 15:52 14
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Чтобы избежать мародерства, в столице нужно запретить выходить на улицу в ночное время
Фото: flickr
Чтобы избежать мародерства, в столице нужно запретить выходить на улицу в ночное время

Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает RegioNews.

По его словам, преступники могут воспользоваться карантином, который усиливают для того, чтобы не увеличивалось количество преступлений.

"И вот здесь бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - сказал он.

Он также рассказал, что карантинные меры никак повлияли на криминогенную ситуацию в Киеве.

"Даже есть некоторое снижение уличной преступности", - сказал Крищенко.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 27 марта прекращается приезд граждан из-за рубежа.


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