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25 марта 2020, 16:07 8

Первый случай COVID-19 в Луганской области - в главы областной "Батькивщины" - СМИ

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25 марта 2020, 16:07 8
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Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Луганской области зафиксирован у главы областной партячейки "Батькивщины" Александра Романовского
Фото: Facebook Александр Романовский
Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Луганской области зафиксирован у главы областной партячейки "Батькивщины" Александра Романовского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Так, по информации источников hromadske, заболел именно Александр Романовский - общественный деятель и бизнесмен из Рубежного, который также является председателем Луганского областного отделения партии "Батькивщина".

"Мы уже предварительно знаем кто это. Интересно, что у этого человека сначала взяли первый анализ, и первый анализ не подтвердился ... второй анализ уже оказался положительным. Это рубежанский бизнесмен, глава областной партии "Батькивщина" Александр Романовский. Это нам подтвердили несколько источников из его окружения. Он находится в стационаре уже больше недели", - говорится в сообщении.

Коронавірус на Луганщині: брифінг голови області Сергія Гайдая

На Луганщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. За інформацією джерел hromadske, захворів Олександр Романовський — громадський діяч та бізнесмен з Рубіжного, який є головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина". Про ситуацію в області розповідає голова місцевої ОДА Сергій Гайдай

Опубліковано hromadske.ua Середа, 25 березня 2020 р.

Напомним, 25 марта стало известно, что в Луганской области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Всего в Украине, по информации Центра общественного здоровья, на утро 25 марта зарегистрировано 113 случаев covid-19.

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