Для преодоления последствий коронавируса будет создан стабилизационный фонд
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Он сообщил, что в пятницу, 22 марта с участием президента, представителей Кабмина, а также мэров и губернаторов состоялось селекторное совещание по распространению коронавируса в Украине.
"Для преодоления последствий коронавирусной инфекции будет создан стабилизационный фонд. К следующему селекторному совещанию, которое состоится в ближайшее время, главы областей должны сформировать списки своих потребностей", - сообщил Премьер-минстр.
Он также рассказал, что Кабинет министров начинает мониторинг, чтобы делать пропорциональный заказ, прогноз и распределение товаров медицинского назначения по областям.
"Для нас важны все области, но скорее будем реагировать там, где больше больных. Ведь из опыта мы видим количество больных, к сожалению, будет расти по экспоненте", - добавил он.
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Напомним, власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину.
Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
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