В Киеве выдали 127 тысяч спецбилетов на транспорт

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА по заявкам предприятий и учреждений выдал 127 тысяч специальных билетов для проезда в общественном транспорте Киева

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Департамент транспортной инфраструктуры КГГА по заявкам предприятий и учреждений выдал 127 тысяч специальных билетов для проезда в общественном транспорте Киева

Об этом в Facebook сообщил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко, передает RegioNews.

"Департамент транспортной инфраструктуры КГГА уже выдал по состоянию на данный момент 97 тысяч спецбилетов. В процессе обработки выдача еще 30 тысяч по заявкам от определенных предприятий и учреждений", - сообщил он.

Бондаренко отметил, что проезд по спецбилету, который выдается бесплатно, позволяют исключительно определенным определенным категориям пассажиров.

Владелец билета должен платить за проезд в общественном транспорте.

"Относительно слухов о платности спецбилетов на наземный городской пассажирский транспорт. Спецбилет бесплатный. Пассажир платит за проезд", - сообщил чиновник.

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Напомним, 20 марта, военный грузовой самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.