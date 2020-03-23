В Киеве за сутки зафиксировали еще 14 случаев коронавируса - Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили еще 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19

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За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили еще 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных коронавирусом", - сказал Кличко.

Он отметил, что восемь случаев - это женщины в возрасте от 25 до 49 лет и шесть мужчин от 23 до 56 лет.

22 случая заболевания - это киевляне, которые вернулись из Европы - Франции, Испании, Германии.

Два случая - это заражение от больных из Житомирской области и Киева.

13 из 24 больных находятся в больницах, 11, самоизоляции под контролем врачей.

По словам мэра Киева, эти данные власти Киева получила от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины.

Он также добавил, что с помощью экспресс-тестов протестировано 594 киевлянина, 22 образца направлены в лабораторию.

По словам Кличко, с 23 марта общественный транспорт Киева работает только для перевозки на работу работников критической инфраструктуры: медиков, спасателей, полицию, сотрудников продуктовых магазинов, аптек, стратегических предприятий.

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Напомним, 20 марта, военный грузовой самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА по заявкам предприятий и учреждений выдал 127 тысяч специальных билетов для проезда в общественном транспорте Киева.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.