Министр здравоохранения хочет ввести в стране чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение

Об этом он сообщил в интервью 112 канала, передает RegioNews.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - сказал он.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Напомним, по состоянию на вечер 22 марта в Украине подтверждено 63 случая заражения коронавирусом.

Кабинет министров Украины начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.

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