Министр здравоохранения хочет ввести в стране чрезвычайное положение
Об этом он сообщил в интервью 112 канала, передает RegioNews.
"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - сказал он.
По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
Напомним, по состоянию на вечер 22 марта в Украине подтверждено 63 случая заражения коронавирусом.
Кабинет министров Украины начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.
Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
- 23:26 22 марта У нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева обнаружили коронавирус
- 22:37 22 марта Министр здравоохранения хочет ввести в стране чрезвычайное положение
- 22:30 22 марта В Украине зафиксировано 26 новых заражений коронавирусом - Минздрав
- 22:07 22 марта "Андрюша-мерс": глава ОП Ермак купил Mercedes-Benz за 3 млн грн
- 20:57 22 марта Шмыгаль: Правительство готовит план поддержки экономики
- 20:01 22 марта Как Андрей Герус за российские деньги борется против своей страны
- 12:05 22 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ