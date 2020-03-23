К Зеленскому не пускают без термометрии - СМИ
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующее распоряжение главы Офиса президента Андрея Ермака от 12 марта, текстом которого располагают Украинские Новости.
"Подразделению Службы охраны Управления Государственной охраны на период карантина внедрить скрининг температуры работников и посетителей Офиса президента и Координационного центра взаимодействия с Кабинетом министров Украины с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний лицами, которые имеют признаки таких заболеваний. Не допускать лиц, которые отказались проходить термометрию, к помещениям Офиса и Координационного центра", - говорится в документе.
Как отмечается, лицам с температурой выше 37 градусов УГО должно рекомендовать обратиться к врачу.
Также руководителям структурных подразделений ОПУ Ермак поручил провести разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости соблюдения правил противоэпидемической безопасности.
Кроме того, им поручено проинформировать работников о "горячей линии" "Совет врача по телефону", на которую можно позвонить в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса.
Государственному управлению делами поручено обеспечить круглосуточный противоэпидемический надзор в помещениях Офиса президента.
При этом Госуправление отказалось сообщить, какие именно меры предпринимает.
"Публичная информация является открытой, кроме случаев, установленных законом. Сведения относительно организации медицинского и санитарно-эпидемологического обеспечения мероприятий при участии высших должностных лиц государства являются информацией с ограниченным доступом (служебной информацией)", - пояснили управлении.
Там заверили, что в связи с карантином предпринимаются своевременные и полные профилактические и противоэпидемические меры, в том числе применяя стандартные рекомендации Всемирной организации здравоохранения из-за распространения коронавирусной инфекции.
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