Зеленский может ввести чрезвычайную ситуацию по всей Украине
Об этом сообщил в Facebook голова Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.
"Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация", - сообщил он.
Президент также напомнил, что скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.
По словам Зеленского, каждая область получит помощь из Китая в равном количестве.
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Напомним, власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину.
Кабинет министров Украины начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.
Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
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