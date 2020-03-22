Зеленский может ввести чрезвычайную ситуацию по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания селекторного совещания по распространению коронавируса в Украине заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания селекторного совещания по распространению коронавируса в Украине заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины

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