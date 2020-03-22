В ВОЗ рассказали, когда появится вакцина против коронавируса

Вакцину против коронавирусной инфекции смогут получить через год, именно столько продлится ее разработка и испытания

Фото: pixabay

Вакцину против коронавирусной инфекции смогут получить через год, именно столько продлится ее разработка и испытания

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