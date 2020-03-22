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22 марта 2020, 17:10 41

В ВОЗ рассказали, когда появится вакцина против коронавируса

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22 марта 2020, 17:10 41
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Вакцину против коронавирусной инфекции смогут получить через год, именно столько продлится ее разработка и испытания
Фото: pixabay
Вакцину против коронавирусной инфекции смогут получить через год, именно столько продлится ее разработка и испытания

Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает RegioNews со ссылкой на The Star.

Райан также сказал, что несколько вакцин разрабатываются, но только одна начала испытания в США.

На вопрос, сколько времени пройдет, прежде чем будет доступна вакцина, он сказал, что людям нужно быть реалистами.

"Мы должны убедиться, что это совершенно безопасно ... мы говорим минимум год", - сказал он.

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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

Главный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие группы людей наиболее подвержены коронавирусу COVID-19.

Сотрудники Нацполиции совместно с эпидемиологами будут проверять соблюдение самоизоляции всеми гражданами Украины, которые возвращаются из-за границы.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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