Зеленський може запровадити надзвичайну ситуацію у всій Україні

Президент України Володимир Зеленський під час засідання селекторної наради щодо поширення коронавірусу в Україні заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України

Президент України Володимир Зеленський під час засідання селекторної наради щодо поширення коронавірусу в Україні заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України

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