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22 березня 2020, 18:17 62

Зеленський може запровадити надзвичайну ситуацію у всій Україні

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22 березня 2020, 18:17 62
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Президент України Володимир Зеленський під час засідання селекторної наради щодо поширення коронавірусу в Україні заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України
Президент України Володимир Зеленський під час засідання селекторної наради щодо поширення коронавірусу в Україні заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України

Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицькій, передає RegioNews.

"Президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація", - повідомив він.

Президент також нагадав, що скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які будуть розподілені по регіонах.

За словами Зеленського, кожна область отримає допомогу з Китаю у рівній кількості.

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Нагадаємо, влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.

Кабінет міністрів України започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.


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