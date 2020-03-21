Украинцы будут возвращаться домой через польский гуманитарный коридор – Шмыгаль

Власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину

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Власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.

Шмыгаль считает, что во время мировой пандемии коронавирусной инфекции все страны должны действовать сообща и слаженно.

"Переговорили по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким о возвращении домой украинских граждан. Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, по которому они смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на родину", - сообщил он.

Он также поблагодарил польскую сторону за включение украинских граждан в программу #LOTdoDomu.

"Благодаря ей украинцы, которые находятся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу", - добавил Шмыгаль.

Ранее Зеленский заявил о возвращении в Украину более 50 тыс. граждан.

Кроме того, Украина и Канада договорились о взаимной эвакуации граждан.