Улицы украинских городов будут патрулировать военные

С 22 марта в населенных пунктах Украины вводится совместное патрулирование полиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка

Фото: Національна поліція

С 22 марта в населенных пунктах Украины вводится совместное патрулирование полиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает RegioNews.

"Для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны также заверили, что патрули оснастят средствами защиты и антисептиками.

Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.