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20 марта 2020, 13:11 12

В Киеве таксисты будут бесплатно возить медиков на работу

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20 марта 2020, 13:11 12
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Службы такси Bolt и Uber, которые работают в столице, выразили готовность бесплатно доставлять медицинских работников на работу
Фото: flickr
Службы такси Bolt и Uber, которые работают в столице, выразили готовность бесплатно доставлять медицинских работников на работу

Об этом во время брифинга 20 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы", - сказал Кличко.

Он отметил, что городские власти прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы.

Также Кличко сообщил, что 20 марта на дороги Киева выехали 200 дополнительных маршруток.

"Также мы изменили маршруты, которые ранее подвозили людей к метро, ​​некоторые продолжили. Большинство транспорта пустили в спальные районы. Но видим, что люди все равно ездят много", - сказал он.

Кличко попросил киевлян оставаться дома и без особой необходимости не пользоваться общественным транспортом.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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