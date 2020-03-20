К борьбе с коронавирусом подключили Нацгвардию

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса гвардейцы начали нести службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в областях, где введен режим чрезвычайной ситуации - Киевской, Житомирской и Черновицкой

Фото: ngu.gov.ua

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса гвардейцы начали нести службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в областях, где введен режим чрезвычайной ситуации - Киевской, Житомирской и Черновицкой

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