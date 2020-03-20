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20 марта 2020, 09:35 13

К борьбе с коронавирусом подключили Нацгвардию

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20 марта 2020, 09:35 13
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В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса гвардейцы начали нести службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в областях, где введен режим чрезвычайной ситуации - Киевской, Житомирской и Черновицкой
Фото: ngu.gov.ua
В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса гвардейцы начали нести службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в областях, где введен режим чрезвычайной ситуации - Киевской, Житомирской и Черновицкой

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

В частности, превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района.

Как отмечается, основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина.

Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Нацгвардии несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра.

"На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран где сейчас наблюдается эпидемия вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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