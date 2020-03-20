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20 марта 2020, 08:10 62

Коронавирус в Украине: количество инфицированных достигло 26

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20 марта 2020, 08:10 62
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В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
Фото: zawya.com
В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Сейчас пациенты изолированы, их состояние стабильное.

"Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный); Житомирская область - 2 случая (1 летальный); Киевская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Днепропетровская область - 2 случая; Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный); г. Киев - 3 случая.

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Напомним, по состоянию на вечер 19 марта в Украине был подтвержден 21 случай COVID-19.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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