В Киеве из-за карантина перенесли запись учеников в первые классы

В столице переносится начало приема документов до улучшения эпидемической ситуации

Фото: Facebook

В столице переносится начало приема документов до улучшения эпидемической ситуации

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Facebook, передает RegioNews.

"Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу", - говорится в сообщении.

Родителей заверили, что им не стоит беспокоиться за оценки детей за третью учебную четверть, которая закончилась сегодня.

В КГГА уточнили, что после введения системы семестрового обучения, школьники получат тематические балы.

Также сообщается, что все педагоги Киев на следующей неделе получат заработную плату, работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.