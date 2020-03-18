Мы всех вас вернем: Зеленский обратился к украинцам за границей

Украина вернет всех своих граждан, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта

Украина вернет всех своих граждан, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то позже, но вы все обязательно будете на Родине. Относительно тех, кто улетел чартерными рейсами в отпуск. Сегодня государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира", - сказал он.

По его словам, налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, из Северной и Южной Америки.

"Что касается других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать несколько шагов. Первое. Зарегистрируйтесь в системе "Друг" по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/ Там сообщите МИДу о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой", - подчеркнул президент.

Также он добавил, что в случае не удачной попытки зарегистрироваться в системе, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны, где они находятся.

Кроме того, правительством сформирован так называемые хабовые точки. Попав туда, украинцы смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

"Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс", - уточнил он.

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Напомним, по состоянию на 17 марта Украина эвакуировала 11 758 своих граждан из разных стран мира.

После закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады вернулись в Украину более 7 тысяч украинцев