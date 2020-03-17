За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как отмечается, из более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу более 10 тысяч проследовали на выезд. Во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.
"Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос относительно состояния здоровья и измерения температуры тела лиц, которые въезжают в Украину", - говорится в сообщении.
Также в службе добавили, что в целом трафик на границе существенно снизился. Например, 15 марта границу пересекло всего около 144 тысяч человек, а в ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение движения лиц и транспорта через границу.
Кроме того, среди украинцев, которые вернулись домой, числятся почти 3,4 тыс. человек, которые находились на территории Польши без транспортных средств.
"Для этого пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины по привлечению их транспортных средств для перевозки. Кроме того, вопрос согласован с польскими коллегами по линии погранично-представительского аппарата", - уточнили в пресс-службе.
Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска:
"Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ( "Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ( "Корчева") - 950 человек.
Как отмечается, эта работа не будет прекращаться.
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Напомним, ранее более 60 украинцев, которые "застряли" на границе с Польшей, вернули домой.
Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.
Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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