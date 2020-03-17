За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев

С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы

Фото: dpsu.gov.ua

С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы

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