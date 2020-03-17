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17 марта 2020, 11:56 1

За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев

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17 марта 2020, 11:56 1
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С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы
Фото: dpsu.gov.ua
С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как отмечается, из более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу более 10 тысяч проследовали на выезд. Во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.

"Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос относительно состояния здоровья и измерения температуры тела лиц, которые въезжают в Украину", - говорится в сообщении.

Также в службе добавили, что в целом трафик на границе существенно снизился. Например, 15 марта границу пересекло всего около 144 тысяч человек, а в ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение движения лиц и транспорта через границу.

Кроме того, среди украинцев, которые вернулись домой, числятся почти 3,4 тыс. человек, которые находились на территории Польши без транспортных средств.

"Для этого пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины по привлечению их транспортных средств для перевозки. Кроме того, вопрос согласован с польскими коллегами по линии погранично-представительского аппарата", - уточнили в пресс-службе.

Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска:

"Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ( "Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ( "Корчева") - 950 человек.

Как отмечается, эта работа не будет прекращаться.

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Напомним, ранее более 60 украинцев, которые "застряли" на границе с Польшей, вернули домой.

Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.


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